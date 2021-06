Polis a bay tras di un Nissan March cu no kier a para pa un control rutinario, polis a detene e chauffeur cu no tabata tin ningun documento na ordo

Posted in













































Diahuebs mainta un patruya di distrito1 cu tabata teniendo un control den trafico a nota un Nissan March preto haciendo maniobra sospechoso, polis a dun’e señal pa para pa atende pero no a haci esaki ora a pare yba ranca sali hera ranca e polis cun’e. Mesora e patruya a bay su tras y a start un persecucion. E patruya di distrito 2 tambe a bay yuda, na e rotonde di Tanki Leendert e chauffeur a bira bay nort y despues pariba pero e patruya a blok e y e no por a sigui. Polis a detene e chauffeur kende tabata cu otro 2 persona femenino di cual un di nan tabata un menor. Mirando cu e vehiculo no tin ningun documento na ordo a confisca e vehiculo aki. E otro 2 personanan por a sigui nan rumbo.