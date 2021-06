Posted in

Diahuebs mainta a drenta informe di un caso di maltrato na Pindastraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu esaki no ta e prome biaha pero toch e dama victima agredi no kier entrega keho pasobra ta e homber ta esun cu ta mantene pues pesey so ta desea pa polis djies papia cu e agresor.