TUI blij met record van 14 vluchten per week!

Rijswijk/Willemstad 17 juni 2021 – TUI vliegt vanaf 1 juli 14 maal per week naar de Antillen. Dat is nog niet eerder voorgekomen; een record waar we trots op zijn! Deze vrijdag wordt de frequentie al verhoogd naar 9 vluchten per week en per 1 juli wordt dit verder uitgebreid naar 14 vluchten per week. De extra capaciteit komt vooral ten goede aan Curaçao en Bonaire.

Vluchtschema

Van de 14 vluchten, zullen er 13 Curacao aan doen. Het gaat om 5 rechtstreekse vluchten en 9 gecombineerde vluchten. Op Bonaire wordt 7 keer per week gevlogen en Aruba 3 keer per week.

Populaire bestemming

De Nederlandse vakantieganger heeft een beperkte keuze aan vakantiebestemmingen in deze zomer. Voor wat betreft verre bestemmingen zijn alleen de Antillen een mogelijkheid die binnen de reisadviezen van de overheid passen. Vooral Curacao, Bonaire en Aruba profiteren van het feit dat andere Caraïbische bestemmingen zoals Mexico en de Dominicaanse republiek vooralsnog niet mogelijk zijn.

Rick van der Pluijnm, Head of TUI Dutch Caribbean: ‘’Het is prachtig om te zien dat we toch nog afstevenen op een mooie zomer op Curacao. Niet alleen voor al onze hotelpartners, maar ook voor het overgrote deel van de bevolking op ons eiland dat afhankelijk is van het toerisme’’.