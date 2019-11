Accidente cu hende heria na e cruzada di Morgenster

Posted in

Diasabra merdia a drenta informe di un accidente basta fuerte cu hende herida na e crusada di Morgenster, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin comppronde cu aki ta trata di un accidente entre un Ford y un Nissan. Unda e dama chauffeur di e Ford biniendo di nort a djies wak pariba y a sali sin a wak pabao net ora cu e sentra ta bini di pabao y e sentra a dal den dje. Debi na e impacto e dama chauffeur di e Ford a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospita. E danjo material ta hopi.































Consecuencia tabata cu el a sali sin nota cu tin trafico biniendo for di pabou. E Nissan Sentra a dal den banda di e Ford y e Ford a bay dal den e cura banda di caminda y djey bin bek para na e crusada. E impacto Tabata asina fuerte cu e dama a ricibi sla na pecho pasobra e no tabata tin safety belt bisti. Personal di ambulance a trata cu e dama pa sake for di auto y despues a transporte pa hospital. Daño material tabata basta grandi.