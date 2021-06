Prome Minister Evelyn Wever-Croes: REFLEXION

Posted in

“Mi kier duna un danki na tur esanan cu a duna di nan parti pa Aruba ta para unda e ta para”

Dialuna mainta durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba, Prome Minsiter Evelyn Wever-Croes a duna un reflexion expresando su graditud pa cada ciudadano di nos pais cu a yuda cu awe nos ta riba e bon caminda pa recuperacion.

“15 luna pasa exactamente dia 13 di maart, tabata e prome biaha cu nos a constata Covid pa di prome biaha aki na Aruba. Durante e tempo ey mi tabata aparece tur anochi dilanti television pa mi purba di mantene e animo halto. Mi tabata bisa “This too shall pass” y mi tabata bisa cu Aruba a enfrenta retonan hopi grandi den pasado y a surpasa cada un. P’esey mi tabata bisa cu mi ta sigur cu como Aruba nos lo surpasa esaki tambe.

Awe 15 luna despues, cu hopi emocion y orguyo hopi grandi, mi por bisa “this is passing” “this too is passing” y nos como Aruba a uni cu tur e amor y stimacion cu nos tin pa e pida baranca aki y nos a enfrenta e reto mas grandi di e pandemia y nos ta surpasando nan.

Mi kier duna un danki un biaha mas na tur esanan cu a duna di nan parti pa Aruba ta para unda e ta para. Danki na tur e front-liners, esnan den cuido y esnan den orden publico cu a pone nan siguridad na peliger pa yuda otronan. Nan cu a dedica nan alma y cuerpo haciendo sacrificionan grandi di nan mes y nan famia pa otronan por ta sigur y trankil. Nos front-liners. Tambe cada ciuadano di pais Aruba cu a duna di nan parti, tur cu a cuida nan mes, nan famia y papia cu otronan pa asina awe nos ta unda nos ta. Un danki na e crisis team y tur e profesionalnan cu ta yudando nos pa por tuma e decisionan aki”.