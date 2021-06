Accidente di cadena cu 4 vehiculo ocasiona pa chauffeur cu no a regula su velocidad ni a mantene distancia

Posted in



















Dialuna mainta a drenta informe di un accidente di cadena riba L.G. Smith blvd pabao di Talk of the Town, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un truck lastrando un trailer cu forklift riba dje no a regula su veocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Ford van mande dal tras di un Nissan Sentra cu un pareha turista aden mande bay dal tras dibe Chevrolet Trax. Na prome instante ningun hende a resulta herida pero despues di un rato e dama turista pasahero den e Sentra tabata sinti poco dolor y pa mas sigur a solicita presencia di ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama turista na sitio mes.