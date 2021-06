E di dos edicion di Hoben Activo Hoben Feliz ta bay cuminsa

Soccer ball in the gate net, nobody. Football on outdoor stadium, sport game or goal concept

Close-up of Schoolkids forming hand stack on basketball at basketball court in school

Hoben Activo Hoben Feliz ta un proyecto completamente gratis cu ta ofrece e oportunidad na e hoben entre 8 pa 12 añacu nunca a practica un deporte, pero ta interesa pa conoce undeporte of e mucha cu ya a haya su pasion den un deporte, pero ta interesa pa siña tocante otro deporte. E programa taIntroduci diferente posibilidad deportivo na un manera sigur y dibertido, na e mucha pa medio di instructor experencia di e clubnan deportivo. IBiSA tambe ta uza e proyecto aki paencurasha e mucha pa bira miembro di un club di deporte den nan bario.

E programa di Hoben Activo Hoben Feliz ta bay tuma lugar riba e fechanan 14,16 y 21 di juni na IBiSA San Nicolas cu e deporte di futbol y na Compeho Deportivo Simeon Antonio cu e deporte di Basketball. E instruccion ta di 15:30 pa 17:00 na ambos localidad menciona y e ta totalmente gratis. Tin dosforma cu por inscribi ONLINE unda por haya e link riba e Facebook di IBiSA y por haya e formulario riba e fecha cu e programa ta wordo haci na e localidad.

Pa pregunta(nan) adicional por tuma contacto cu IBiSA via5824987, por yama of WhatsApp na 6992900 of por mail na ibisa.activo@gmail.com. IBiSA ta invita bo sigui e desaroyodi e programa via nos pagina social di Instagram of Facebook IBiSA Aruba.