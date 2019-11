Wensly Francisco Antiyano nombra como miembro den e hunta general di NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is Wensly Francisco, eindredacteur/regisseur/creative-researcher, Journalistieke kernredactie KRO-NCRV, benoemd tot lid van het algemeen bestuur van de NVJ.

foto: Gerard Til

Als bestuurslid van de NVJ wil ik me voornamelijk gaan focussen op deze twee onderwerpen. Namelijk ervoor zorgen dat journalisten overal, naar behoren betaald, hun werk kunnen doen en dat het nieuws voor iedereen toegankelijk is. Dit betekent dat ik me ga inzetten voor meer diversiteit op de werkplek en dat journalisten objectief verslag kunnen doen van een situatie. Door mijn ervaringen als militair in het buitenland weet ik hoe belangrijk persvrijheid is.

Al veel langer wordt er gezegd dat we de journalistiek inclusiever gaan maken, Daar wil ik actief mee aan de slag. Mijn motto is ‘get them while they’re young’. Met meetings en inspiratiesessies wil ik de jeugd klaarstomen en informeren waarom de journalistiek belangrijk is en waarom een diversiteit in de journalistiek onmisbaar is.

Dus als bestuurslid wil ik me niet alleen bezighouden met vergaderwerk, maar ook actief bezig zijn met het belang van de journalistiek verspreiden in tijden van fake news.’

Wensley, colega pabien, mustra cu nos tambe por sigui asina!