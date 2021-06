GOBERNADOR BOEKHOUDT TA ENTREGA CONDECORACION NA GERRIT H. GRIFFITH / GOUVERNEUR BOEKHOUDT RIJKT LINTJE UIT AAN GERRIT H. GRIFFITH

Den cuadro di e Ocasion General die 2021 casi tur condecorado Arubiano a ricibi nan Condecoracion Real riba 30 di april ultimo. Awe tabata asina agradabel pa señor Gerrit H. Griffith y su esposa tambe. Durante oranan di awe mainta, Gobernador di Aruba, Su Excelencia Alfonso Boekhoudt a haci entrega di e condecoracion na señor Griffith na Cas Ceremonial di Gobernador den cuadro di su nombramento como Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Na april ultimo señor Griffith no por tabata presente na e lintjesregen na Aruba Marriott Resort. Señor Griffith a ricibi e Condecoracion Real debi na su contribucion na diferente actividadnan caritativo na Aruba manera entre otro Fundacion Ban Uni Man Pa Cria Nos Muchanan y pa su contribucion na lantamento di y trabounan pa Divi Impact Foundation for di 2010.

Persbericht 10 juni 2021



GOUVERNEUR BOEKHOUDT RIJKT LINTJE UIT AAN GERRIT H. GRIFFITH



In het kader van de Algemene Gelegenheid van 2021 hebben bijna alle Arubaanse gedecoreerden op 30 april jl. hun lintje uitgereikt gekregen. Vandaag was het ook zo ver voor de heer Gerrit H. Griffith en zijn echtgenote. Hedenochtend heeft de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, het lintje aan de heer Griffith uitgereikt op Cas Ceremonial di Gobernador in het kader van zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Griffith was in april niet in de gelegenheid om bij de lintjesregen in het Aruba Marriott Resort aanwezig te zijn. De heer Griffith ontvangt de onderscheiding vanwege zijn bijdrage aan liefdadigheidsactiviteiten op Aruba zoals onder meer voor Fundacion Ban Uni Man Pa Cria Nos Muchanan en vanwege zijn bijdrage aan de oprichting van en werkzaamheden voor Divi Impact Foundation sinds 2010.