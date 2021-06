Opinion: Bañonan publico na Parke Arikok na lock!

Mi nomber ta Ivar Croes i ami ta mandando email aki over di e restrooms cu bo tin na Arikok Park. Ami cu mi famia a bai cana den Park Arikok on June 5 at 7am.Pero un family member mester a bai banyo/WC pero e WC di e Center tawata cera. Nos a dicidi di cuminsa cana bai den e trail keriendo cu na final di e trail lo tin un WC/banyo ( esei ta na e cas blanco) pero nada di WC.

Conta possible cu e restroom na e main center di Arikok ta cera mainta tempran??? Ta dicon un administration ta kere cu un turista of un hende local mester bai banyo/restroom anto e banyo ta cera na lock??? Kicon esei?????? Administration ta pensa cu e turista of e hende local mester bai den mondi pa hasi number 1 cu nomber 2 ??? Boso no ta hanya cu esei ta fout? Bo no ta hanya cu e persona incarga cu esei ta incompetent??

E no ta make no sense con incompetent e persona incarga cu esei ta. Pues e turista of e hende local mester hasi numer 1 and 2 den e Park Arikok???Does that make any sense????Esei ta un shame/berguensa pa Aruba. Esei ta un BIG NO NO. Aruba ta organiza i limpi i dicon tin hende incarga cu Arikok Park no ta pensa den esei?

Bo por a bisa dicon no tin restrooms na final di e trail plus e banyo den e main Center ta cera na lock?????????

Shame shame on you guys. E no ta make no sense. Un mucha di 13 anya por pensa riba asei anto bo tin un hende adulto cu ta in charge cu esei anto e ta den LALA LAND. Esei mester wordo publica den corant paso turista of local no mester bai den mondi di Arikok pa bai af of pishi den mondi paso boso tin e banyo/WC na lock plus bo tin un hende INCOMPETENT incarga cu e system di Arikok Park. What a SHAME.

Spera di hanya un contesta over di esei and PLEASE FIX THE PROBLEM paso nos Arubiano nan ta keda cu BAD reputation.

Sincerly

Ivar Croes

954-303-9272

