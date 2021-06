Zoals al eerder aangegeven Kabinet Pisas is een grote leugen!

Ook hun zijn er NIET voor de burgers maar zeker ook niet voor hun eigen kiezers die gegijzeld worden door Nederland en dit eiland als een experiment zien.

5 van de 6 eilanden zijn reeds op enkele punten na geheel open, hebben een toerisme en een wederom bloeiende economie!

En Curacao heeft een kabinet Rhuggenaat en kabinet Pisas die de burgers gebruiken als test ratten!

Het eiland is gezonken en het wachten is op de laatste “boem”! We zijn gezonken en het einde is gehaald! Pabien bevolking Curacao, slaap zacht en geniet van uw bewust gekozen ondergang!

John H Baselmans-Oracle