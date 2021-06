Dia mundial di Oceano: e servicionan di e oceano ta importante pa un y tur

ORANJESTAD – Dia 8 di juni ta e fecha riba cual nos ta observa Dia Mundial di Oceano. E tema pa e aña aki ta toca e tema di e bida di oceano y e servicionan cu esaki ta brinda na humanidad. Ariba e dia aki un biaha mas pa di 2 aña Nacionnan Uni a tene un evento virtual cu a inclui oradornan, panelistanan y presentacionnan. Directie Natuur en Milieu (DNM) ta aporta y enfoca ariba e parti di conscientisacion riba e tematica di e oceano y su servicionan y retonan cu lama ta encontra. Por wak e programa virtual riba e plataforma www.unworldoceansday.org y tambe riba social media usando @UNworldoceansday

Algun informacion di oceano a base di hecho ta cu: e ocean o ta produci no menos cu 50% di e oxigeno di planeta, e oceano ta absorba +/- 30% di dioxido di carbono (Carbon dioxide) produci pa hende, asina bringa e impactonan di global warming. Tambe oceanonan ta unda ta encontra mayoria di biodiversidad mundial.

E tema cu Nacionnan Uni a bin cune e aña aki ta pa refleha riba e bida marino den su totalidad y e servicionan cu e oceano ta brinda hende. E tema scogi ta “the Ocean; Life and Livelihoods”. Mundialmente ta papia di e economia blauw (Blue economy) of tambe Ocean economy. Kico esaki kiermen? E ta referi na e uzo sostenibel di e oceano pa crecemento economico cu ta duna trabou y brinda sobrevivencia mientras ta preserva e ecosistema di e oceano den un condicion sano.

Den Caribe y Aruba nos no por desvia di e pensamentonan di economia blauw paso nos ta depende di esaki den gran parti como pilar di nos economía . Na Aruba nos por pensa riba esnan cu ta piscado, economia di turismo, con e ecosistema ta nos fuente di relahacion ora nos bay lama, y e practica di e diferente deportenan acuatico. Lo ta bon pa haci nos mes e pregunta si nos ta respetando e oceano door di nos comportacion i segun e acuerdonan di practica sostenibel ora di haci uzo di nos lama. Ta di remarca cu nos sobrevivencia ta depende di e oceano.

Kico nos mester haci pa sostene e sobrevivencia aki? Ta responsabel cu nos desperdicio, ta un consumidor conciente, respeta leynan cu ta pa salvaguardia nos lama y su especienan protegi, percura pa no tira anker den nos coralnan, ora ta pisca, no coy pisca di tamaño chikito cu ainda ta den crecemento tampcoo esunan protegi, no uza productonan cu ta contene oxybenzone c uta afecta coralnan, no kibra/destrui matanan cerca di of na canto di lama, no practica rockstacking, tampoco hiba of kita driftwood, piedra of cocolishi di su lugar, no core cu atv/utv riba nos santo blanco y no saca strea di lama for di awa.

Na nivel internacional tin un evento virtual destina pa cientificonan, exploradornan, expertonan y comunidadnan cerca di lama rond mundo. Asina tambe engrandece e conocemento di oceano, explora conexion cu oceano, tambe pa discuti e necesidad pa crea un relacion cu e oceano y biba den balans cu e oceano. E balans aki mester ta uno a base di pensamento innovativo, di bon informacion y di experiencia di pasado na esnan cu ta depende di e oceano. Lo tin mas informacion valioso pa comunidad en general; con nos tur por yuda na preserva e ecosistema valioso aki y tene den condicion saludabel.

E observacion anual di Nacionnan Uni pa Dia Mundial di Oceano tambe ta accentua e intercambionan cu lo continua den e siman venidero te cu dia 14 di juni por medio di e Plataforma “Friends of UN World Oceans Day” y otro organisacionnan rond mundo. DNM ta spera cu comunidad tuma interes den e topiconan relaciona cu nos oceano y sigui aporta pa e océano y nos lama keda den bon condicion pa futuro generacion.