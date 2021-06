Ministerio Publico cu findishi di botonan / Openbare Ministerie met Veiling boten

Posted in

Ministerio Publico lo bende algun boto cu tin warda actualmente na Marinierskazerne. E venta lo tuma lugar diamars 22 di juni 2021 desde 9’or di mainta. E botonan lo wordo bendi na esun cu ofrece mas cen.

Mescos cu tempo di venta di boto aña pasa, personanan cu ta interesa mester inscribi di antemano na Ministerio Publico. Paga tino: e reglanan lo ta mas stricto cu na 2020, relaciona cu medidanan di Covid-19. Tambe lo tin un maximo di inscripcion di 120 persona.

Bo tin chens di inscribi pa mas tarda diamars 15 di juni 2021 pa 12’or di merdia na Ministerio Publico via e-mail ann.angela@omaruba.aw. Bo mag di yama señora Angela na telefon tambe via su number directo 521-4135 riba diahuebs 10 di juni y diabierna 11 di juni 2021 di 2’or pa 4’or di atardi. Corda cu inscripcion ta cera pa 12’or di merdia riba diamars 15 di juni.

Ora di inscribi mester menciona:

– Nomber

– Fam

– Fecha di nacimento

– Pais di nacimento

– Number di identidad (di bo cedula, paspoort of rijbewijs)

– Telefon

Solamente personanan cu a inscribi cerca señora Angela mag di meld riba 22 di juni 2021 pa 9’or di mainta na Marinierskazerne pa drenta wak e botonan y saca un bid riba nan. Bo mester tin cerca bo e mes ID cu bo a inscribi cu ne. Si bo no tin e ID aki cu bo, bo lo no wordo admiti. Parkeer mag pafor dilanti kazerne.

Tapa boca ta obligatorio pa drenta Marinierskazerne. Unicamente persona cu a inscribi, tin entrada. No mag di drenta cu mucha.

Riba diaranzon 23 di juni 2021 lo informa e ganadornan di e bid. Despues por paga na caha di Ministerio Publico na Rumbastraat 29 na Camacuri. Por paga solamente cu cash. Ministerio Publico ta habri di dialuna pa diabierna di 8’or pa 11.30’or di mainta y di 1’or pa 3.30’or di atardi.

E botonan lo wordo entrega despues di mustra recibo di pago, contrato di venta y ID di e cumprador.

E botonan mester wordo busca mas liher posible. E comprador mes tin cu percura pa transporte. Ministerio Publico no ta duna ningun garantia riba e estado di e botonan. E venta ta ‘as is where is’.

Veiling boten

Het Openbaar Ministerie zal binnenkort overgaan tot de verkoop van een aantal boten die op de marinierskazerne opgeslagen liggen. De verkoop zal op dinsdag 22 juni 2021 plaatsvinden vanaf 09.00 uur. De boten zullen aan de hoogste bieder worden verkocht.

Net als bij de verkoop van de boten begin vorig jaar, dient u zich van te voren te melden bij het Openbaar Ministerie. Let op: er zullen strengere regels worden gehanteerd dan in 2020, in verband met Covid-19. Ook geldt er een maximum voor het aantal inschrijvingen van 120 personen!

U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 15 juni 2021 om 12.00 uur melden bij het Openbaar Ministerie op ann.angela@omaruba.aw. U mag mevrouw Angela ook bellen op donderdag 10 juni en vrijdag 11 juni 2021 van 14.00 tot 16.00 uur ’s middags op tel. 521-4135. Na 15 juni om 12.00 uur is de inschrijving gesloten.

Bij de inschrijving dient u te vermelden uw:

– Voornaam

– Achternaam

– Geboortedatum

– Geboorteland

– Identiteitsnummer (van uw cedula, paspoort of rijbewijs)

– Telefoonnummer

Alleen personen die zich bij mevrouw Angela hebben ingeschreven mogen zich op 22 juni 2021 om 09.00 uur bij de poort van de kazerne melden om de boten te bezichtigen en een schriftelijk bod uit te brengen op de boot van hun keuze. U dient het legitimatiebewijs bij u te hebben die u bij uw aanmelding hebt opgegeven. Indien u dat niet bij u hebt, zult u niet worden toegelaten. U mag buiten de poort parkeren.

Het dragen van een mondkapje is verplicht! Alleen degene die zich heeft ingeschreven, heeft toegang. Kinderen mogen niet naar binnen.

De hoogste bieder per boot zal op woensdag 23 juni 2021 bericht krijgen. Daarna kan de koopprijs worden voldaan bij de kassa van het Openbaar Ministerie aan de Rumbastraat 29 te Camacuri. Alleen cash betaling is mogelijk. Het Openbaar Ministerie is van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 11.30 ’s ochtends en van 13.00 tot 15.30 uur ’s middags geopend.

De gekochte boten worden afgegeven na overlegging van de kwitantie van de betaling van de prijs, het koopcontract en de legitimatie van de koper.

De boten dienen snel worden opgehaald. De koper zorgt zelf voor het transport. Het Openbaar Ministerie geeft geen garantie op de staat van de boten. De verkoop geschiedt ‘as is where is’.