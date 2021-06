Proceso di citanan di asilo

ORANJESTAD – DIMAS a tuma nota di un reportahe dialuna mainta den un medio di comunicacion encuanto un malcomprondemento di e proceso di cita na momento cu un hende ta pidi proteccioninternacional (e.o asilo) na Aruba.

Ta asina cu nos ta atende personanan cu a haciun peticion pa cita of cu ta bin pa un entrevista referente un peticion di asilo personalmente. Ta importante pa reitera cu na momento cu un hende indica cu e tin mester di proteccion, cumester scucha su relato personal.

Pa cu esaki mester tene cuenta cu e siguiente puntonan di e proceso manera e ta aplicable na Aruba:• Un persona cu ta pidi asilo of cu ta bin paun entrevista referente su asilo ta wordoscucha en persona. • DIMAS ta invita e persona cu anticipacionpa e por prepara pa su entrevista y trece tur loke e ta kere ta necesario pa cu esaki.Tene na cuenta cu e invitacion ta bin via di e correo electronico cu e persona suminstra. Ta importante pa e correo suministra ta di e persona en cuestion mes y cu ta controla regularmente e correo suministra.• Ta permiti solamente e persona cu cita paatende e cita y drenta e edificio di DIMAS. No ta permiti pa tin otro persona/maspersona presente durante di e cita na DIMAS.• Ta conduci tur cita den e idioma di escogencia di e persona y tur documento presenta ta den e idioma di escogencia di e persona tambe. Cualkier documento cu tawordo firma ta semper den e idioma di escogencia di e persona.• Ta considera personanan cu no atende nancita sin un motibo valido, cu nan no tainteresa mas den nan peticion cuconsequencia cu e peticion por termina prematuramente.• Na momento cu un hende no por presenta na un cita, mester informa esaki por lo menos 48 ora adelanta y mester presenta motibo valido pa cu esaki. Si no tin motibovalido y e persona no presenta na su cita esaki ta wordo considera como un falta di interes pa su peticion cu e mesunconsequencia previamente menciona.• Ta reitera cu e procesonan di proteccion(asilo) ta procesonan voluntario, si un personan ta desea di tin representacionlegal e por haci esaki riba su propio gastonan y pafor di e horario di su cita na DIMAS. Durante di e cita na DIMAS tascucha e cliente so.

Despues di e proceso di registracion y demascitanan, e proceso lo continua y e persona en cuestion lo ricibi un contesta mas liherposibel. Den algun caso e ta necesario pa hacicitanan adicional prome cu tuma un decision y e posibilidad di entrega un obhecion y entama di e manera aki un proceso legal si e ta desea esaki.

Tene na cuenta cu e medidanan di COVID takeda aplicable durante di e bishita na DIMAS, pues tapaboca ta keda obligatorio.