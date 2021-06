Minister Xiomara Maduro a haci apertura di ‘Export Week 2021: Conquering new horizons’

Posted in





Oranjestad –Minister Xiomara Maduro a haci e apertura di ‘Export Week 2021: Conquering new horizons’ na un manera virtual, dialuna dia 7 di juni. E ‘Export Week 2021’ a wordo organisa pa e unidad Exprodesk diDepartamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria. E mandatario a yama bon bini na tur e participantenan local y e oradonanlocal y internacional.

Economia di Aruba a conoce un transformacion

Minister Maduro a splica cu e unidad Exprodesk a wordo establece na aña2017 cu e meta pa facilita empresanan chikito y mediano cu tur informacion necesario y asistencia pa ora nan kier exporta nan producto of servicio. For di e tempo ey hopi a cambia y economia di Aruba a conoceun transformacion pa reposiciona e isla chikito aki den un mundo post-Covid. Un transformacion cu ta implica di pasa pa un sector economicoprincipal pa un economia resiliente cu varios oportunidad y un economiahabri cu ta exporta pa henter mundo. E dignatario a enfatisa cu nos tin hopi pa ta orguyoso di dje na Aruba, pero COVID a corda nos cu un boftaden nos cara cu nada no ta pa semper y cu nos bida por cambia di un momento pa otro. Pa por tin exito den e transformacion, nos mesterinnova, fortalece nos negoshinan y consolida nos exportacionan.

Partnershipnan internacional

Pa logra e transformacion aki, Exprodesk a bin ta lidera proyectonan cu exportadonan potencial cu partnership cu ta varia di Rijksdienst voorOndernemend Nederland, Holland House Colombia, Caribbean Export Development, programa COSME y e cuidad Doral, Florida. E partnershipnan aki a yuda apoya e exportado local riba diferente nivel. Pronto Exprodesk lo tin mas partnership y instrumento pa yuda nosnegoshinan yega na nan mercado pa exporta y pa por sigui crece.

Nos productonan y servicionan tin balor

Minister Xiomara Maduro a subraya cu historicamente economia di Aruba tabata un economia habri cu partnernan di comercio internacional. Sinembargo e hacimento di negoshi tabata di un banda so: importacion paAruba. E dignatario a enfatisa cu ta hopi importante si nos por transformaesaki y conkista horizontenan nobo pa Aruba. E mandatario a sigui bisa cu siman pasa durante di e cumbre di Aruba Investment Summit Aruba Royal Aloe, e exportado number uno di Aruba a comparti su strategia pa internacionalisa. Durante e presentacion Royal Aruba Aloe a afirma cu nos producto y servicionanan tin balor pa ofrece na henter mundo y e mandatario ta di acuerdo cu e afirmacion aki.

Export Week ta hopi importante

E dignatario a subraya pa compromete pa exporta no ta nada facil, e por resulta hopi trabou y caro. Pesey e ‘Export Week’ aki ta hopi importante. E oradonan lo comparti nan conocemento y lo empodera e participantenanpa ta exitoso. Alabes esaki ta un momento cu e negoshinan y e grupo di interes por uni virtualmente. E mandatario a encurasha e participantenanpa network durante e transcurso di siman.

Finalmente Minister Xiomara Maduro a gradici Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria y su unidad Exprodesk pa organisa e ‘Export Week 2021’ y a desea e participantenan hopi exitodurante e siman aki.