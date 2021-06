Ciudadano victima di kiebro y ladronicia di placa for di su auto no kier a haci denuncia pasobra polis no ta haci nada toch!

Diamars mainta a drenta informe di un caso di kiebro y ladronicia for di un auto na Caya Ernesto O. Petronia, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Net na e momentonan ey a drenta informe di un accidente y a desvia e patruya pa e accidente. UN rato despues a manda un otro patruya pero ya e habitante a hinca su auto den cura y no tabata desea haci denuncia ya cu segun su opinion polis no ta haci nada toch y e patruya a sigui su caminda. Nos colaborador cu a bay na e sitio y tambe Nagico y a bin compronde cu desconocidonan a destrui un bentana chikito y a drenta reboltea tur cos den e auto y a bay cu un suma di placa for di e auto.