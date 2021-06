Chauffeur a core di rotonde Drive-Inn te ora ela perde fey bista na Paradera tras di e Lexus cu a dal riba dje

Posted in





Diadomingo madruga a drenta informe di cu tin un chauffeur coriendo tras di un auto cu a dal riba dje na rotonde Drive Inn, mesora a avisa e patruyanan riba caya. E auto a core te rotonde Mahuma despues a bira bay nort pasa den Santa Martha, subi caminda di Hooiberg bayendo pabao djey bira bay nort pariba di Well Well, tuma Pavia bay pariba, yega e rotonde banda di Bright Bakery bay pabao, pabao di Pacifico Paradera bay nort y despues e chauffeur a paga lus y asina a perde riba e caminda ey. Polis a busca tur robd eybanda y no a encontra cu e Lexus.