Dia Mundial di Medio Ambiente cu yamada pa nos generacion restaura ecosistemanan.

Posted in









ORANJESTAD – Dia 5 di juni, cual fecha Nacionnan Uni y mundo henter ta observa, ta Dia Mundial di Medio Ambiente (World Environment Day).

E celebracionnan aki ta mas tanto un yamada riba mundo henter pa crea conscientisacion ariba temanan urgente di medio ambiente. Nos planeta tin retonan di medio ambiente cu necesidad di restauracion pa asina sigui brinda servicionan na hende y ecosistemanan. Ariba e dia aki Nacionnan Uni ta promove tambe e progreso di e accionnan medio ambiental di e metanan di desaroyo sostenibel (SDG). Directie Natuur en Milieu tin e tarea pa prepara, traha, ehecuta y evalua maneho cu ta conduci na un ambiente di bida saludabel pa hende y naturalesa na Aruba. Directie Natuur en Milieutin como meta pa mantene, proteha y mehora calidad di naturalesa y medio ambiente na Aruba. Ta pa es motibo aki, riba e dia mundial di medio ambiente Directie Natuur en Milieu ta contribui den forma di conscientisacion.

E planeta mester di nos accion humano pa restaura e ecosistemanan. Tin un emergencia climatico: tin perdida di naturalesa, polucion ta menasa nos planeta tera y un cantidad grandi di especienan cu nan habitat ta destrui. Ta p’esey Nacionnan Uni a declara cu e decada 2021-2030 ta dedica na e tema di restauracion di e ecosistemanan. Humanidad tin e poder, sabiduria y capacidad pa cambia y stop e daño cu Mama Tera a bin ta sufri, asina salvaguardiando esaki pa e siguiente generacion.

Cuminsando riba e dia aki DNM ta desea di motiva individuonan, gruponan, gobierno, negoshinan y organisacionan pa uni na e movimento global pa restaura e ecosistemanan degrada, asina segurando un futuro sostenibel pa tur envolvi.

Kico nos kiermen cu restaura y kico ta e metanan desea pa aña 2030?

Baha e emision di gasnan tipo greenhouse na mita pa asina preveni cambio di clima.

Tene na cuenta e metanan di desaroyo sostenibel. Asina nos por elimina pobresa y combati enfermedadnan pa salvaguardia biodiversidad.

Pone un paro na perdida di biodiversidad cu tin como consecuencia: posibilidad di extincion.

Nos por logra esakinan si haci’ele di curason y cu amor pa e planeta.

Abo ta cla pa join #generationrestauracion?DNM ta recomenda e metodo di 3 manera: tuma accion, haci bon escogencia y ta e bos pa restauracion. Un accion por ta haci trabounanvoluntario na un di e intitaitivanan di restauracion existente manera esun di Ban Lanta y Planta. Nan tin como meta, planta matanan local pa yuda combati e cambio di clima. Sea parti di un accion di limpiesa di beach, mondi, parke of lama. Manera ta esunnan di Scubblebubbles, Piki dos pa nos y Aruba Doet. Planta mas mata den bo mesun cura, na scol, trabow of area publico. Haci donacion na un organisacion cu tin como meta, restauracion y conservacion di naturalesa. Stop cu practicanan cu no ta califica como sostenibel. Cuminsa un dieta cu ta basa ariba productonan sostenibel (plant-based).

Haci algo pa bo ta e bos pa restauracion. Por ehempel: pone un exhibicion di arte of potret di e bunitesa di ecosistemanan natural local, tene un discurso/dialogo cu ta trata e balor di ecosistemanan, skirbi un articulo pa publica dencorant, revista of social media.

Saca un potret of video di e accion cu abo mes ta tuma y pone riba social media cu e hashtag #generationrestauration #worldenvironmentday.Bay riba e facebook page di Directie Natuur en Milieu, dnmaruba pa wak algun video cu ta sirbi como ehempel.

Riba e plataforma di website worldenvironmentday.org, decadeonrestoration.org y unep.org por haya informacionnan mas amplio y bo por profundisa den e topiconan cu nos ta menciona den e articulo aki. Directie Natuur en Milieu ta encurasha un y tur pa tuma accion y sea e bos pa nos planeta tera y su ecosistemanan cu mester di nos ayudo asina e condicionnan ta uno sano pa generacionnan cu ta bini. Di un generacion pa e otro nos ta cuida locual nos a haya pa duna bek cu amor den bon condicion na e otro generacioncu ta bini.