Minister Xiomara Maduro ta informa: Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria ta organisa ‘Export Week – Conquering New Horizons’ pa tur entrepreneur y comerciante local

Oranjestad – Minister Xiomara Maduro ta informa cu Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria su unidad Exprodesk ta organisa otro siman ‘Export Week 2021 – Conquering New Horizons’. Esaki lo tuma luga virtualmente 9’or di mainta pa 12’or di merdia, dialuna dia 7 di juni pa diabierna dia 11 di juni. Participacion ta gratis y e idioma lo ta ingles.

Exportweek ‘Conquering New Horizons’

Exportweek 2021 ta wordo organisa pa tur entrepreneur y comerciante local. Durante e Exportweek e participantenan lo ricibi informacion tocante E-commerce, pagonan digital , logistica, ‘blockchain’ y ‘cryptocurrencies’. Lo trata topiconan manera con pa bende producto of servicio online, crea trafico y conversion riba website, ricibi pago online via website, facebook, Instagram of whatsapp y mercadeo digital. Tambe lo duna informacion tocante di ‘Agriledger’y lo elabora riba kico e Agricultornan ta haci via ‘blockchain’. Ademas e participantenan lo ricibi informacion tocante logistica entre Aruba y Merca, China y Republica Dominicana. Alabes lo prepara e participantenan riba e direccion cu E-commerce ta bayendo.

E siman lo inicia cu informacion tocante di e parti tradicional di E-commerce, despues e empresarionan femenino di Empowered Women Exporters lo comparti nan experiencia con nan ta exporta nan producto y/of servicio. Finalmente lo termina cu informacion tocante inovacion y e futuro di E-Commerce.

Oradornan local y internacional

Durante e cumbre 25 orador local y internacional lo hiba palabra. Lo tin dos coach local, sra. Lay Hing de Kort di Cornerstone Economics y sr. Frits Israel di Doc Opleidingen y un coach internacional, sra, Taiana Mora-Ramis di NEX Consulting cu lo papia tocante exportacion y e participantenan lo tin oportunidad pa haci pregunta. Lo bay tin diescuatro orador local y diesun orador internacional cu lo hiba palabra.

Registracion

E mandatario ta informa cu por registra via e link https://cutt.ly/ExportWeek2021. Pa mas informacion tocante‘Export Week 2021 – Conquering New Horizons’ por tuma contacto cu Sra. Sharon Meijer na DEZHI via email s.meijer@deaci.aw. Minister Xiomara Maduro ta gradici DEZHI pa e bunita iniciativa aki.