Rocco Tjon: Mester atencion pa full e cadena Hudicial y no un departamento so!

Pa por implementa un maneho exitoso ta importante pa enfoka riba full e cadena Hudicial y tur “stakeholders” y no djis un departamento. Mester tene cuenta cu (1) integralidad, (2) participacion, (3) continuidad Hudicial y (4) inteligencia y informacion, como e parti esencial pa combati criminalidad”.

Un di e prioridadnan di Partido Movimiento Electoral di Pueblo lo ta pa percura cu e aspectonan basico pa un persona por ehecuta su trabou debidamente ta regla. Si e personal tin e materialnan necesario y ta motiva, nan productividad lo ta mas halto. Y den e caso aki esey ta nifica cu lo combati criminalidad mas eficaz.

ASPECTONAN BASICOOra te referi na e aspectonan basico ta importante pa percura cu na prome lugar por brinda tur esunnan cu ta labora den e cadena Hudicial e material (persoonlijke uitrusting), e cursonan necesario y percura pa drecha e aspectonan pa loke ta trata e posicion huridico di e trahadornan (rechtspositie). Na mes momento ta importante pa introduci un “meerjaren planning” pa evita cu tur aña tin e problema pa personal, cu nan no ta haya e materialnan basico cu ta necesario pa nan por eherce nan tarea na un manera sigur. RECHTSPOSITIEDen cuadro di brinda atencion na personal, a base di un proyecto, cu lo wordo “outsourced” y cu participacion firme di tur sindicato, mester atende cu tur reorganisacion cu ta andando pa hopi aña y percura pa no tin retraso den asuntonan cual ta regarda posicion huridico di personal. Mester studia e posibilidad pa introduci “flex-schalen”, caminda ta hacie posibel cu un trahador, dependiendo di e funcion y experticio, por sigui crece den e funcion. Asina ta evita cu pa motibonan di bevordering bo ta perde experticio “schaars” na un departamento. PA CONCLUIPa por garantisa un bon fluho di “bevordering” bo sistema di duna “opleiding” mester cana bon. Y pa esaki por wordo logra independisacion di nos academia di Husticia combina cu e inversionnan necesario qua tecnologia y inovacion te necesario. Esaki ta cuadra por cierto tambe cu e vision di E-government cu ya caba ta den ehecucion. Den e dia y simannan nos dilanti lo nos sigui elabora riba e diferente puntonan pa loke ta e maneho di Husticia 2021-2025.