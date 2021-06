Veiligheidshuis a ricibi hoog bezoek di premier y minister di Husticia / Veiligheidshuis krijgt hoog bezoek van premier en minister van Justitie

Recientemente a tuma lugar un reunion riba nivel halto(hoogambtelijk overleg) di Veiligheidshuis Aruba den presenciadi prome minister, minister di Husticia y coordinador y partnernan di Veiligheidshuis. Prome minister ta voorzitter di e hoogambtelijke stuurgroep.

E reunion di trabao a bay den bon esfera. E partnernan di Veiligheidshuis a haci uso di e hoog bezoek pa bolbe enfatiza e valor adicional di e cooperacion entre e cadena di cuido y e cadena hudicial. E forza di Veiligheidshuis ta sinta den e lazonandi cooperacion entre e partnernan ora di traha cu personanan cu multi-problematica social.

Den e reunion a papia di e dificultadnan y challengenan cu cuale partnernan ta wordo confronta, manera (por ehempel) e crecimento preocupante di uso di droga bao hobennan, e listananlargo di espera den cuido di salud mental y e destino di personanan ilegal cu mester ayudo. Banda di e cantidad di problema cu tin, tin cosnan bon tambe ta sucede, aunke e progreso ta bay hopi biaha den stapnan masha chikito. Halto ribaagenda tin para vivienda guia y protehi especialmente pa hobennan y personanan vulnerable. Un otro prioridad ta psicologonan pa tratamento di problematica mental baohobennan.

Meta di Veiligheidshuis ta traha na seguridad na Aruba dor di preveni y baha recidive, molester y criminalidad.

E partnernan fiho di Veiligheidshuis ta Ministerio Publico, Cuerpo Policial di Aruba, Departamento di Asuntonan Social, Departamento di Voogdijraad, Reclassering, KIA, Bureau Slachtofferhulp, Bureau Sostenemi, Fundacion Guia Mi, FMAA (Fundacion pa Maneho di Adiccion), Respaldo, Wit Gele Kruis, Sociaal Psychiatrische Dienst, FCCA y Bureau Leerplicht.

Tin tambe e partnernan flexibel. Entre nan (por ehempel)Fundacion Contra Violencia Relacional, Orthopedagogisch Centrum y Schoolmaatschappelijk werk.

Veiligheidshuis krijgt hoog bezoek van premier en minister van Justitie

Recentelijk vond het hoogambtelijk overleg plaats van het Veiligheidshuis Aruba. Daar waren de premier, de minister van Justitie en de coördinatrice en de kernpartners van het Veiligheidshuis bij aanwezig. De premier is de voorzitter van de hoogambtelijke stuurgroep.

Het werkoverleg verliep in goede sfeer. De partners van het Veiligheidshuis hebben het hoge bezoek aangegrepen om nogmaals de meerwaarde van de samenwerking tussen de strafketen en de zorgketen te belichten. De kracht van het Veiligheidshuis ligt in het samenwerkingsverband tussen de partners om de sociale multi problematiek aan te pakken. Er is gesproken over de moeilijkheden en uitdagingen waar de partners mee worden geconfronteerd, zoals (bijvoorbeeld) de verontrustende groei van drugsgebruik onder de jongeren, de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg en het lot van de hulpbehoevende ongedocumenteerden. Naast de vele problemen, gebeuren er ook mooie dingen, alhoewel de vooruitgang vaak in kleine stapjes gaat. Hoog op de agenda bij de partners staat het opzetten van het begeleid en beschermdwonen voor jongeren en kwetsbare personen. Een andere prioriteit is inzet van psychologen voor behandeling van psychische problematiek onder jongeren.

Doelstelling van het Veiligheidshuis is te werken aan de veiligheid van Aruba door het voorkomen en verminderen van recidive, overlast en criminaliteit. De partners van het Veiligheidshuis zijn het Openbaar Ministerie, Korps Politie Aruba, Directie Sociale Zaken, Directie Voogdijraad, Reclassering, KIA, Bureau Slachtofferhulp, Bureau Sostenemi, Fundacion Guia Mi, FMAA (Fundacion pa Maneho di Adiccion), Respaldo, Wit Gele Kruis, Sociaal Psychiatrische Dienst, FCCA en Bureau Leerplicht. Daarnaast zijn er de flexibele partners zoals (bijvoorbeeld) Fundacion Contra Violencia Relational, Orthopedagogisch Centrum en Schoolmaatschappelijk werk.