E fecha final pa entrega e declaracion di winstbelasting 2020 ta bira 30 di november 2021

ORANJESTAD – Departamento di Impuesto, den consulta cu Minister di Finansas, ta anuncia cu ta extende e termino pa entrega e declaracion definitivo di winstbelasting 2020 cu 6 luna mas pa tur contribuyente cu no ta un instituto financiero manera banco of compania di seguro. Manera conoci, e fecha final pa entrega e declaracion menciona y haci e pago corespondiente ta 31 di mei 2021 y ta bira awor 30 di november 2021. Pa e institutonan financiero e fecha final ta keda 31 di mei 2021. Ta bon pa aclaria cu e declaracion provisional (voorlopige aangifte) no ta caduca. Por entrega e declaracion provisional durante aña.

Entrega e declaracion

Pa e contribuyentenan cu tin e declaracion definitivo di winstbelasting 2020 cla promer cu e fecha final nobo, por entrega esaki na oficina principal na Camacuri. Acudi na e balie di recepcion. No mester haci un cita si ta bay entrega te cu 3 declaracion. Si tin mas cu 3 declaracion, e ora mester haci un cita online via https://www.impuesto.aw/afspraak_maken_met_DIMP.

Apesar cu a extende e fecha final cu 6 luna, Departamento di Impuesto ta recomenda tur contribuyente cu tin nan declaracion definitivo di winstbelasting 2020 cla, pa entrega esaki di awor caba pa asina por cuminsa procesa nan di biaha.

Gerencia di Departamento di Impuesto

26 di mei 2021

