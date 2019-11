Polis mester a bay atende cu paciente problematico cu dolor na oficina di dokter

Diabierna atardi a pidi intermediacion di Polis pa un pashent disgusta, rabia y agresivo na consultorio di Dokter John Croes na Madiki. Ey Polis a topa cu un homber altera, cu a conta nan cu e no por a drumi henter anochi pa dolor na ribchi, pero cu e secretaria di Dokter ta bis’e cu no tin number mas pa awe y cu e no por mira e Dokter, ni cu e sinta warda. E no por a acepta esey y den e proceso a insulta e secretaria y a altera hopi.

Polis a splik’e cu nan tin comprension cu di berdad e por tin dolor, pero birando agresivo y faltando respet e no lo logra haya un cita tampoco. A mustr’e e caminda cu e lo tin cu cana pa haya un afspraak cu su Dokter pero cu ta dificil pa Polis obliga e Dokter pa brind’e cuido tampoco. A conseh’e pa e presenta mañan trempan pa sigura su number y cu miho chens pa por mira e Dokter.

No por keda sin menciona cu ultimo añanan tin hopi keho den comunidad riba e tempo di espera pa mira un Dokter. Mayoria bez e ta sinta na e tempo pa por haya afspraak cu un Specialista cu por varia trankilamente entre 2 pa 6 luna. Pero, awor e tendendia ta birando mesun cos pa Dokternan di Cas, cu si no coy number mainta trempan, cu e chens pa haya cita ta casi imposibel. Dokternan ta mira un cantidad limita di pashent pa dia, pues den algun caso….specialmente Dokternan di Cas cu tin hopi pashent, pa haya un cita por casi parce gana loteria.

Na final e pashent rabia a mustra comprension y a acepta su eror cerca e Polisnan. El a keda di sigui nan conseho. Polis a splik’e cu si e no kier esey, e por bay AZV pa entrega un keho. Pero definitivamente e estilo agresivo no ta aceptabel y no lo yud’e tampoco den e proceso pa busca cuido medico.