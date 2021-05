Boto ku piscadonan ainda perdi riba lama – Boot met Arubaanse vissers nog steeds vermist

Boto ku piscadonan ainda perdi riba lama

Dialuna 17 di mei 2021 e Centro di Rescate y Cordinacion di Wardacosta a haya un yamada urgente di un famia. E famia a indica ku e tres piscadonan, cual ta nan familiares y nan boto no a regresa cas y cu nan lo ta perdi riba lama. E tres piscadonan a sali cas cu nan boto White Fish pa bai pisca i no a regresa. E famia di e piscadonan a tuma contacto cu Wardacosta pa hasi un busceda y rescate urgente pa nan famia riba lama. Wardacosta den un operacion pa haya e piscadonan a cordina un busceda di algun dia ku e helicopter, e avion Dash y un Metal Shark pa e busceda y rescate di e piscadonan, pero no a logra haya nan.

E operacion di busceda y rescate di e piscadonan a ser traslada pa autoridatnan di Colombia pa e motibo ku ta sospecha ku e piscadonan lo a drif bai den e area di search and rescue ku ta kai bou di responsabilidat di Colombia. E autoridatnan di Colombia lo sigui ku e busceda di e piscadonan y Wardacosta lo keda den contacto ku e autoridatnan pa keda na altura di cualcier informacion of noticia di e piscadonan perde. Wardacosta ta desea e famia di e piscadonan hopi forsa.

Boot met Arubaanse vissers nog steeds vermist

Het Rescue and Coordination Center kreeg afgelopen maandag 17 mei 2021 een noodmelding binnen van de families van drie vermiste vissers. De vissers waren met hun boot White Fish vertrokken, maar keerden niet terug van de zee. Na het verzoek van de verontrustte familieleden van de vissers heeft de Kustwacht Caribisch gebied direct een grote zoekactie gecoördineerd. De Kustwacht heeft op basis van alle informatie de AW helikopter, het Dash vliegtuig en een Metal Shark ingezet om de mannen op de boot te zoeken. De grote zoekactie van enkele dagen heeft helaas niks opgeleverd en de drie mannen zijn tot op heden niet gevonden.

De zoektocht naar de vissers is inmiddels aan de Colombiaanse autoriteiten overgedragen omdat de boot hoogstwaarschijnlijk naar het search and rescue gebied van dit land is gedreven. De Kustwacht Caribisch gebied blijft in nauw contact met de Colombiaanse autoriteiten en de familieleden van de vermiste vissers voor nieuws en informatie omtrent de vermiste vissers. De Kustwacht wenst de families van de vermiste vissers heel veel sterkte toe.