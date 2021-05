Posted in





Biblioteca tin hopi buki nobo pa mucha di tur edad. Hopi storia y tambe bukinan informativo. Pa e chikitin y tambe mucha mas grandi. Buki den diferente idioma

Biblioteca Nacional Aruba ta ofrece un coleccion grandi di buki pa mucha di tur edad. Cuminsando na baby, peuters y kleuters. Tin un coleccion di buki cu hopi imahen, bukinan di prenchi cu e mucha chikito mes por wak, su so. Y bukinan cu un mayor por lesa hunto cu su chikitin. Esakinan ta traha di papel y carton poco mas duro. E coleccion di buki pa mucha cu ta bay scol primario ta amplio y tin buki na diferente idioma. Tin un coleccion di buki pa mucha poco mas grandi, hoben y Young Adults, na Papiamento, Hulandes, Spaño y Ingles. Biblioteca sucoleccion informativo ta ofrece bukinan riba tur topico, di bestiapa avion, naturalesa, sprookjes, buki cu receta, poesia, deporte y algo pa cada hobby y interes pa tur mucha. Tambe tin material pa usa pa tarea di scol. Muchanan te cu 12 aña por bira miembrona biblioteca pa solamente 1 florin. Mayor ta trece un ID validopa registra nan yui como miembro. Mucha por hiba 3 buki cas pa 4 siman. Semper tin colega pa duna un recorido y yuda busca loke e mucha mester of ta desea di lesa. Pa tur pregunta por yama na 528 1527 of email na info@bibliotecanacional.aw