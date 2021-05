Rocco Tjon: Un maneho migratorio husto ta un prioridad!

Recien partido Movimiento Electoral di Pueblo a publica su programa di partido pa 2021-2025. Aruba ta un pais cu a wordo forma atraves di varios decada pa migrantenan cu a bin for di tur skina di mundo y hunto cu nos Arubiano a construi nos pais. Y den e cuadro aki e ta importante pa percura cu e maneho migratorio ta uno husto. Esaki por wordo realisa door di percura pa procesonan amicable y transparente.

CAMPAÑA ELECTORAL Y PROMESANAN FALSOTa importante pa trece padilanti cu aworaki politiconan opositor ta priminti cu ta bay parti permiso si sostene nan partido. Mi ta lamenta cu ta maluza e momento aki pa pa malinforma ciudadanonan y na mes momento crea un ilusion. Partido MEP no ta haci ningun promesa falso, pero ta kere den un maneho migratorio mas controlabel y mas humano, den cual tin un distincion den tratamento di e prome permiso y e permisonan subsecuente. Desde nos Status Aparte nos a habri nos fronteranan pa trahado di exterior bin duna nos un man pa desaroya nos economia. Debi sinembargo, na e cifra halto di desempleo actual, e maneho pa otorgamento di e prome permiso lo ta mas estricto, pa proteha e mercado laboral pa esunnan cu ya ta biba y traha na Aruba. Esaki ta inclui tur persona, Arubiano of no Arubiano. Un prome permiso lo ser otorga solamente y exclusivamente si tin cupo di trabao cu no por wordo yena cu un persona cu ya ta biba na Aruba. Pero na mes momento e proceso di prolongacion lo keda agilisa y simplifica.

PROCESONAN DI APLICACIONUn punto cu hopi persona ta trece pa dilanti, comerciantenan y ciudadanonan, ta cu permisonan no ta sali na ora. Te hasta sa pasa cu e permiso ta wordo otorga na momento cu ya caba el a vence. Procesonan asina ta inacceptabel. E proceso pa aplica pa permiso mester bira mas transparente, den cual sosten lo mester wordo brinda atraves di tecnologia. Asina garantisando integridad di e departamento y e proceso. Na mes momento lo evita cu e situacion di e personanan ta wordo exploita.

PA CONCLUINo laga ningun persona susha bo wowo cu promesa falso encuanto permiso y paspoort den e simannan aki. 4 siman prome cu eleccion politiconan opositor lo primintibo tur cos djis pa haya bo voto. Locual nos mester pa drecha e situacion actual ta un departamento di DIMAS restructura cu procesonan mas transparente cu ta contesta e cliente na tempo.

