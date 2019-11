Asociacion di Specialista kier informa: Specialistanan medico ta pidi tur pashent comprension pa e situacion na Hospital

Posted in

Desde dialuna Hospital ta confrontando problema cu sistema despues cu a constata un movecion straño den e netwerk di Hospital. A conclui cu e netwerk di Hospital a ser infecta cu un virus cibernetico. Door di e situacion aki no tin acceso na e sistema y pues di biaha a bay over riba e proceduranan manual cu ta consisti di entre otro registra tur informacion di pashent manual. Actualmente ta trahando duro pa drecha e sistema lo mas pronto cu ta posibel.

Ta importante pa realisa cu awor cu tur informacion di pashent ta bay di forma manual ora di consulta cerca dokter of na cualkier otro departamento di Hospital. Pues e bishita por tuma mas tempo cu normal consecuentemente ora di espera por bira mas largo.

Nos kier pidi boso colaboracion na momento di bishita Hospital of cualkier policlinica pa trece bo remedinan of pasa bo botica y busca bo lista di remedi actual. Na e momentonan aki no tin acceso na tur historia medico y si en caso ta necesario ta pidi pa un miembro di famia compaña e pashent cerca dokter pa informa lo necesario di e historia medico.

Tambe ta pidi tur pashent pa no bin Departamento di Emergencia si berdaderamente no ta un caso di emergencia. Si por bay dokter di cas of dokter na warda por fabor hasi esey mirando cu ora di espera por ta mas largo cu normal na Departamento di Emergencia.

E situacion actual ta pone tambe cu e.o. bo operacion, test, scan por wordo posponi. Nos ta compronde cu e situaciona actual no ta deseabel pero esaki ta loke ta necesario na e momento aki pa nos por garantisa e bon cuido di nos pashentnan.