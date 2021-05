Dia Internacional di Biodiversidad 22 mei.

Nos ta Parti di e Solucion’, ta e tema pa 2021

ORANJESTAD – Aña pasa Directie Natuur en Milieu (DNM) a trece padilanti pa e ocasion di observacion di e dia internacional di biodiversidad e topiconan di enfoke manera con hende ta parti di naturalesa y no ta un componente separa. A haci e yamada pa nos refleha con ta anda cu naturalesa y kico por haci pa yuda e biodiversidad. Algun di e ideanan y accionnan a inclui: planta matanan local, piki y warda simianan di e matanan, proteha nos flora y fauna local, cuida abeha, join un NGO di naturalesa y comparti informacion cu otro riba e temanan aki.

E aña aki ta pidi comunidadnan rond mundo pa revisa e relacion cu nan tin cu e mundo di naturalesa. Asina tambe ta enfatisa e tema pa 2021: “Nos ta Parti di e Solucion”.

Aunke nos ta disfruta di hopi avancenan tecnologico, ainda mundo henter ta depende completamente di un biodiversidad sano y ecosistemanan yen di bida pa nos awa, cuminda, medicina, paña, energia y proteccion pa menciona algun.

Biodiversidad no ta un tema facil di papia riba dje. P’esey na nivelnan internacional tin diferente evento di dialogo ta tumalugar manera: e di 15 reunion pa ‘Convention on BiologicalDiversity (CBD)’ caminda lo repasa e plan strategico paBiodiversidad 2011-2020 cu a caba di transcuri; tambe taanticipa decisionnan final pa e era despues di 2020 pa loke tatrata e framework global di preservacion di biodiversidad y ademas di e esfuersonan pa sostene biodiversidad, lo presenta dos observacion di decada pa e periodo 2021-2030: cual ta e ‘Decade of Ocean Science for Sustainable Development’ y e ‘Decade on Ecosystem Restoration di Nacionnan Uni’.

DNM ta encurasha un y tur pa keda bon informa di e tema y vocifera bo preocupacion pa yuda naturalesa y e biodiversidad crece. Por sigui e desaroyonan mundial y temanan tocante biodiversidad riba pagina di www.cbd.int/idb/

Riba e plataforma ey lo comparti e raportnan riba e observacion di e decada cu a pasa. Asina nos por wak kico a bay bon y unda nos ta keda haci esfuerso conhunto pa preservacion di naturalesa pa un biodiversidad di nivel halto.