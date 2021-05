OPORTUNIDAD PA ENTREGA PROPOSICIONNAN PA CONDECORACION REAL 2022

“Duna honor na esun(nan) cu merece honor”

​​​​ORANJESTAD – Aruba a conoce e aña aki un grupo grandi di 33persona cu a ricibi un condecoracion Real pa motibo cu nan a destaca riba diferente tereno y/of a dedica nan mes na nos comunidad. Comision Condecoracion Real Aruba ta informa cuentrante diaranson 26 di mei 2021 pueblo di Aruba por entrega proposicionnan pa personanan ricibi un condecoracion Real otro aña, na ocasion di celebracion di aña di Rey na april 2022.



Pa un persona por wordo considera pa haya un condecoracion Real mester tene cuenta cu e accento ta cay riba prestacionnan particular pa y den comunidad. Tin dos categoria:

– Trabou boluntario, pues trabounan pa cual e persona no a/ta ricibisalario;

-​Prestacionnan particular cu un persona a haci contra pago, pues den su trabou.

​E prestacionnan aki mester ta di un caliber y nivel di e halto eycu nan ta

​surpasa locual normalmente ta wordo spera di su trabou y mester tin un balor

​excepcional pa desaroyo di Aruba.

Tur persona of instancia cu conoce un persona cu na su opinion tamerecedor di un condecoracion Real por entrega un proposicion. Pahaci e proposicion aki mester haci uzo di dos formulario special.

E formularionan aki ta obtenibel entrante 26 di mei 2021 na balieabou na entrada na Bestuurskantoor

na Playa, na Bestuurskantoor na San Nicolaas of cerca e miembronan di Comision Condecoracion Real Aruba. Tambe lo por download e formularionan for di e website di gobierno: www.gobierno.aw, www.overheid.aw, www.government.aw



Mester yena e formularionan di proposicion completamente y detayadamente y e persona(nan) of e instancia cu ta haci e proposicion (“voorsteller”) mester firma esaki.

E motivacion di e peticion ta di importancia crucial.

Pa evalua e meritonan di un persona cu ta propone pa un condecoracion Real ta di sumo importancia pa duna tur informacion pidi riba e formularionan y pa menciona tur dato y informacion cu por duna realse na e trabou(nan)/actividad(nan) desplega door di e persona en cuestion.

Comision Condecoracion Real Aruba ta enfatisa cu otorgamento di un condecoracion Real mester keda un sorpresa pa e persona concerni. Pa e motibo ey ta di suma importancia pa NO informa e persona concerni cu ta bay haci un peticion pe, ni envolvi’e den e proceso di prepara un proposicion. Mester haci

e trabao preparatorio den tur secrecia. Esaki lo evita un desapunto den caso cu e condecoracion no ta keda otorga.

Mester haci e entrega di un proposicion pa un condecoracion Real na balie di bestuurskantoor Oranjestad den un envelop cera dirigina Bureau Minister van Algemene Zaken, na atencion di Decoratiecommissie Aruba, Bestuurskantoor, L.G. Smith Blvd. 76,Oranjestad, Aruba.

Proposicionnan pa condecoracionnan Real ta wordo trata na Hulanda door di e organo cu ta carga

e nomber di “Nederlandse Kapittel voor de Civiele Orden”. Nan taduna e conseho definitivo pa

cu e condecoracionnan Real y nan ta hopi estricto. Por ehempel, den caso cu un persona tin tremendo logronan pa comunidad, pero e tinpor ehempel boetnan grave, un persona asina lamentablemente

no ta bin na remarca pa un condecoracion Real durante cierto periodo. Por ehempel pa un boet durante

un aña y dependiendo di e cantidad di boet durante mas aña.

Semper mester manda un peticion hopi luna adelanta pa por kedacla cu tur tramite na Aruba y na Hulanda pa asina e personanan por ricibi nan condecoracion na luna di april di e siguiente aña.

E aña aki e ultimo dia pa entrega un proposicion pa un condecoracion Real pa aña 2022

ta diabierna 6 di augustus 2021.

Por fabor tuma nota cu proposicionnan incompleto y proposicionnan cu a drenta despues

di diabierna 6 di augustus 2021 lamentablemente no por wordotrata.

Aruba tin hopi persona cu ta contribui na nos comunidad mediante trabou boluntario y personanan

cu ta destaca realmente den nan trabou. Ta deseo di ComisionCondecoracion Real Aruba pa mira hopi

di nan ricibi un condecoracion Real na 2022, mescos cu e aña aki. Ta p’esey un peticion na un y tur pa haci un esfuerso pa esaki bira realidad y pa asina Aruba por honra su hendenan balioso. ComisionCondecoracion Real Aruba ta spera cu pa aña di Rey 2022 tambe comunidad lo reacciona cu hopi entusiasmo pa reconoce esnan cu tahaci trabou importante pa y den nos comunidad.

Den caso cu tin cualkier pregunta of pa mas informacion por tumacontacto cu e miembronan

di Comision Condecoracion Real Aruba:

​sra. F. Perez-Lopez (tel. 583-8425)

​sr. V. Frank (tel. 587-4979)

​sra. N. Anthony (cel. 593-1921)

​sra. I. Nicolaas-Ras (tel. 584-8880)

​sra. R. Garrido (cel. 593-1820)

​sr. D. Figaroa (cel. 741-0100)

Tambe por acerca e comision via e-mail: condeco.aruba@gmail.com

Decoratiecommissie Aruba

24 di mei 2021

“ERE WIE ERE TOEKOMT“

Gelegenheid tot het indienen van voordrachtenvoor Koninklijke onderscheidingen

ORANJESTAD – Evenals het de voorgaande jaren het geval was, is het weer mogelijk om ingaande 26 mei aanstaande, ter gelegenheid van de viering van Koningsdag 2022, personen voor te dragen om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding, populair gezegd, om met een “lintje” onderscheiden te worden.



Overal in Aruba zetten mensen zich in voor de Arubaanse gemeenschap. Heel vaak doen ze dat in alle stilte en op de achtergrond, maar deze mensen zouden best in het zonnetje gezet mogen worden. Iemand kan een lintje verdienen als er sprake is van bijzondere persoonlijke verdiensten voor de samenleving.

Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een bijzondere invulling van een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beide.

​Het gaat om vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties,

​groeperingen, buurten of personen op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur,

​religie, natuur, het sociaal terrein, jeugdwerk, ouderenzorg, openbare orde en veiligheid etc.

​Iemand die op het werk buitengewone prestaties levert kan eveneens in aanmerking komen.

​Het betreft in zo’n geval een bijzondere en uitzonderlijke verdienste in het werk die

​aanzienlijk verder gaat dan wat normaal verwacht mag worden en waarvan de samenleving

​baat heeft.

In het geval u zo iemand kent, dan kunt u deze persoon voordragen om door middel van een Koninklijke onderscheiding een specialeerkenning te krijgen. Zo’n voordracht kan door iedereen ingediend worden, ook door organisaties of instanties. Alle voorstellen dienen schriftelijk ingediend te worden middels twee speciale formulieren. Deze formulieren met de daarbij behorende instructies en uitleg zijn vanaf 26 mei 2021 gedurende kantooruren verkrijgbaar aan de balie van het Bestuurskantoor in Oranjestad en San Nicolas of bij de leden van de Decoratiecommissie Aruba. De formulieren zullen ook op de website staan van de overheid: www.overheid.aw, www.gobierno.aw, www.government.aw

Op Aruba is de Decoratiecommissie Aruba belast met het verwerken van de voordrachten en met het daarbij gepaard gaande onderzoek. Via de officiële kanalen gaan de voordrachten naarNederland waar

ze in behandeling worden genomen door het Nederlandse Kapittel voor de Civiele Orden.



Om de merites van de voorgedragen persoon goed te kunnen beoordelen, is het van groot belang dat alle opgevraagde informatie zo volledig en uitgebreid mogelijk aangeleverd wordt. De formulieren moeten compleet ingevuld en ondertekend worden en de voordracht moet goed onderbouwd zijn.

Decoratiecommissie Aruba benadrukt dat de Koninklijke onderscheiding een verrassing dient te zijn

voor betrokkene. Daarom is het van uitermate belang om de voorgedragen kandidaat NIET op de hoogte te stellen van de voordracht en niet te betrekken bij het invullen van de formulieren. Dit voorkomt ook teleurstellingen in geval de onderscheiding niet wordt toegekend.



De uiterste inleverdatum van voordrachten voor een Koninklijke onderscheiding voor

het jaar 2022 is 6 augustus 2021. Incomplete voordrachten envoordrachten die na deze datum binnenkomen, kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. Zowel de Decoratiecommissie Aruba als het Nederlandse Kapittel voor de Civiele Orden nemenslechts volledige en tijdig binnengekomen voordrachten in behandeling.

De voordrachten dienen in een gesloten enveloppe ingeleverd te worden aan de balie van het Bestuurskantoor te Oranjestad. De enveloppe is gericht aan de Decoratiecommissie Aruba,

p/a Bureau van de Minister van Algemene Zaken, L.G. Smith Boulevard 76, Oranjestad, Aruba.

De Decoratiecommissie Aruba is zeer verheugd dat er ieder jaar weer vele voordrachten binnenkomen

en hoopt dat er ook voor de viering van Koningsdag 2022 veel personen uit de Arubaanse gemeenschap erkend worden voor het belangrijke werk dat zij voor de gemeenschap verrichten en een welverdiend lintje mogen ontvangen.

Indien u nog vragen heeft of nadere informatie wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met een van de leden van de Decoratiecommissie Aruba:

​mw. F. Perez-Lopez (tel 583-8425)

​dhr. V. Frank (tel. 587-4979)

​mw. N. Anthony (mobiel 593-1921)

​mw. I. Nicolaas-Ras (tel. 584-8880)

​mw. R. Garrido (mobiel 593-1820)

​dhr. D. Figaroa (mobiel 741-0100) ​ ​

U kunt de commissie ook benaderen via het e-mailadrescondeco.aruba@gmail.com

Decoratiecommissie Aruba

Oranjestad, 24 mei 2021​