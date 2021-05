Polis ta duna ordo y partido politico ta ignora esaki y no ta prome biaha!

Diadomingo atardi un partido politico durante un evento politico na Boegoeroei NO tabata sigui ordo di polis y tabata tin e trafico blokea. Polis a ricibi varios yamada di cu ta stroba e habitantenan di cercania bay nan trabao of yega cas tambe ora cu hendenan kier a pasa pa bay misa e trafico no tabata move. Hasta ora cu polisnan ta eynan y a avisa nan pa baha e volumen pasobra bisiñanan ta kehando. Nan a baha e volumen pa un rato manera cu polis a bay nan a hisa esaki mas HALTO cu prome. No a keda polis nada otro cu bisa nan pa e actividad caba den 1/2 ora. Ademas di e strobamento di trafico, volumen duro hopi di nan tabata sin mondkapje y mucho pega riba otro. Segun polisnan esaki no ta e prome biaha cu e partido berde aki ta desobedece ordo di polis y lo bay pidi superiornan pa hala atencion di e dirigentenan politico.