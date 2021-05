Posted in







Diasabra anochi a drenta informe di un accidente hit and run na Ranchostraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un vehiculo s.u.v. cual number y otro detayes ta conosi a reverse 2 biaha dal un auto staciona y a hera dal e dama cu mester a bula pa e auto no dal e y den e bula aki e dama a cay abao herida su mes levemente. E s.u.v. mes a sigui core bay manera nada no a pasa. Polis lo bay busca su drechi den trancurso di dia di mayan.