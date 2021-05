2 Persona riba brommer seriamente herida despues di cu auto a bira nan dilanti

Posted in



















































































































Diahuebs anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida riba Avenida Milio Croes, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre un auto y un brommer unda e 2 personanan riba e brommer a resulta seriamente herida. Ta trata aki di un homber y un muher unda cu nan tabata bayendo nort y un auto biniendo for di nort no a mira nan y a bay bira na man robez na e cruzada pa bay Sabana Blanco y nan a dal frontal. Tanto e homber como e muher a keda seriamente herida un bon distancia for di otro. Na yegada di e ambulans nan a atende e victimanan y a transporta nan cu urgencia pa hospital. DEmas autoridadnan competente a ser pidi pa nan tambe presenta na e sitio.