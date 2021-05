Entrega oficial di Decreto Real (Koninklijk Besluit) di promocion na dos marinier Arubano / Officieel uitreiking Koninklijk Besluit (KB) bevordering aan twee Arubaanse mariniers

Gobernador di Aruba, Su Excelencia Alfonso Boekhoudt, ayera mainta a haci entrega oficial di un Decreto Real (Koninklijk Besluit) na dos marinier Arubano na honor di nan promocion na Marinierskazerne na Savaneta. E entrega a tuma luga na Cas Ceremonial di Gobernador. LTKOLMARNS Art van Beekhuizen, Comandante di Marinierskazerne, tambe tabata presente na e ocasion aki.

Richard F. Kelly a ricibi su Decreto Real den cuadro di su promocion cerca e personal militar di Aruba di ‘eerste luitenant der mariniers van Aruba’ (ELNTMARNAR) pa ‘kapitein der mariniers van Aruba’ (KAPTMARNAR).

Daniel M. Vrolijk a ricibi su Decreto Real, den cuadro di su nombracion como officier cerca e personal militar di Aruba den e rango di ‘tweede luitenant der mariniers van Aruba’ (TLNTMARNAR).

Despues di e entrega oficial, Gobernador di Aruba a tene un audiencia cu señor Van Beekhuizen. Durante e audiencia, Gobernador a haya informacion riba diferente topico, entre nan e trayectonan di Profesionalisacion di Milisia Caribense y e trayecto di Formacion Social.



Persbericht 20 mei 2021

Op Cas Ceremonial di Gobernador reikte de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, gisteren ochtend officieel een Koninklijk Besluit (KB) uit aan twee Arubaanse mariniers ter ere van hun bevordering bij de Marinierskazerne te Savaneta. Hierbij was ook LTKOLMARNS Art van Beekhuizen, Commandant Marinierskazerne Savaneta aanwezig.

Richard F. Kelly ontving zijn KB in het kader van zijn bevordering bij het militair personeel van Aruba, van eerste luitenant der mariniers van Aruba (ELNTMARNAR), tot kapitein der mariniers van Aruba (KAPTMARNAR).

Daniel M. Vrolijk ontving zijn KB in het kader van zijn benoeming tot officier bij het militair personeel van Aruba in de rang van tweede luitenant der mariniers van Aruba (TLNTMARNAR).

Na de officiële overhandiging, hield de Gouverneur van Aruba een audiëntie met de heer Van Beekhuizen. Tijdens de audiëntie is Gouverneur Boekhoudt geïnformeerd over diverse onderwerpen, waaronder het traject Professionalisering Caribische Militie en het Sociaal Vormingstraject.