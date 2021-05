Minister Xiomara Maduro ta informa cu apesar di e crisis: E empleado publico ta sigura di haya 95% di su salario y tur otro beneficio paga

Posted in

Oranjestad – Den e situacion na unda mundo henter y Aruba en particular ta afecta pa e crisis economico y financiero cuCOVID19 ta trece cune, na unda cu Aruba a perde 1/3 parti di su economia, 5000 cupo di trabou a bay perdi, un grupo grandi ta depende di Subsidio di Salario cu maximo 60% di nan salario, un grupo grandi ta depende di 950 florin di FASEy un grupo grandi no tin trabou. E empleado publico na Aruba ta sigura di haya 95% di su salario y tur otro beneficio paga. Fin di juni e vakantieuitkering ta wordo paga na 50% y na augustus y november ta paga 50% di e primanan cu ta wordopaga tur aña.

Ban realisa cu e ta un bendicion pa memey di un crisis nunca antes bisto na mundo, por conta cu un trabou y memey di tur e incertidumbre financiero y economico ta sigura di por haya 95% di salario paga.

E crisis di COVID19 ta algo nunca antes bisto y Gabinete Wever-Croes a traha rapido pa mantene e Pais aki riba pia. E pleister a traha bon pa stop e sangramento, pero e herida no a cura ainda. Aruba no a recupera ainda di e sla di COVID19 y nos economia no ta produci ainda suficiente pa Aruba por paga tur su gastonan. Aruba ta fiando placa fo’i Hulanda pacubri e necesidad financiero y pa mantene su economia.

Tene esaki na cuenta y no bay kere esnan cu a percura pa yenaAruba cu debenan astronomico cu a laga Aruba sin un buffer financiero pa por enfrenta of surpasa un crisis manera esun cuCOVID19 ta trece cune. Awe nan kier bolbe manipula mente di hende bisando cu tur hende lo cobra 100% di nan salario. Na e mesun manera nan a yega di gana un eleccion bisando cunan ta bay elimina BBO.

E mandatario ta spera cu sano huicio por prevalece na Aruba na unda cu tur hende por compronde cu e crisis aki ta algo grandi y asina mes Gabinete Wever-Croes a percura pa tur hende por a cobra un salario, haya un entrada of ricibiyudansa pa por hiba un bida digno.