Gabinete di Gobernador ta informa cu nan lo ta sera diabierna 21 di mei 2021 for di 1’or di merdia

ORANJESTAD – Pa medio di e comunicado aki, Gabinete di Gobernador di Aruba ta informa cu diabierna 21 di mei 2021 for di 1’or di merdia e oficina ta cera pa publico en conexion cu un actividad di e gabinete. Riba dialuna 24 di mei e empleadonan ta bek na e clientenan su disponibilidad conforme e oranan regular di oficina. En conexion cu COVID-19, e Departamento Consular ta traha solamente segun cita. E ora di consulta sin cita ta cancela te cu un proximo aviso. Riba e pagina di contacto di www.kabga.aw por mira e oranan di oficina y datonan di contacto.





Nederlands

ORANJESTAD – Middels dit bericht kondigt het Kabinet van de Gouverneur aan dat het kantoor op vrijdag 21 mei 2021 vanaf 13:00 uur is gesloten voor publiek in verband met een kabinetsactiviteit. Op maandag 24 mei zijn de medewerkers van het Kabinet van de Gouverneur de klanten graag weer van dienst conform de reguliere openingstijden. In verband met COVID-19 werkt de Consulaire afdeling alléén op afspraak. Het inloopspreekuur is tot nader berichtgeving komen te vervallen. Op de contactpagina van www.kabga.aw worden de openingstijden en contactgegevens weergegeven.