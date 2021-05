Na Camacuri un dama chauffeur no a mira brommer y a sali su dilanti, motociclista a resulta herida

Posted in



















Diaranzon atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Camacuri, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e dama chauffeur a bay sali for di e parkinglot di e banco pero y a haya un chance pa sali pero no a mira e brommer ta bini for di pabao y esaki a bin dal riba dje. Debi na e impacto y e caida e motociclista a resulta herida. E tabata keha di dolor na brasa y tabata sinti su mes “groggy”. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital.