E avion di patrulla di Wardacosta ta detecta boto ku curpanan sin bida

Durante di un patrulla di e avion Dash di Wardacosta e tripulacion a detecta un boto ta drif ariba lama. Na momento ku a bai investiga a lanta sospecho ku tin un persona sin bida den e boto ku tawata drif. Abase di e informacion ku e tripulacion di e avion Dash a manda pa e Centro di Rescate y Coordinacion di Wardacosta a dirigi e cutter Panter di e punto di sosten na Aruba pa bai na e localidat di e boto.

Locual a hasi e busceda di e boto un reto ta e hecho cu e condiccion di lama y tempo tawata basta malo. E lama tawata brutu ku hopi biento y olanan halto. E Centro di Rescate y Coordinacion a bolbe dirigi e avion di patrulla pa asisti e cutter Panter den e busceda di e boto. Na yegada na e boto e tripulacion di Panter no a logra baha riba e boto pa motibo ku tempo tawata hopi malo. Tambe e tripulacion a detecta diferente curpa sin bida cualnan tawata den estado avansa di descomposicion.

E cutter Panter a hasi diferente intento pa por logra tow e boto, pero esaki no a logra debi ku e cabuya tawata kibra na caminda. E lama brutu y e tempo malo a pone ku un dado momento e cabuya di tow a bolbe kibra y Panter a perde e boto den e scur di anochi, despues di esaki no a logra detecta e boto mas. Wardacosta a saca un notificacion pa barconan riba laman tambe tin un ‘sharp lookout’ pa e boto cual ta drif riba lama. Wardacosta conhunto ku autoridatnan di Aruba y partnernan internacional a cuminsa un investigacion den e caso aki.