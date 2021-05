Un Di E Top 10 Hotelnan Na Mundo Pa Romanticismo Ta Situa Na Aruba

EAGLE BEACH, Aruba – May 18, 2021 – Pa di tres aña consecutivo, huespednan mundial a bolbe nombra Bucuti & Tara Beach Resort como un di e Top 10 Hotelnan pa Romanticismo na Mundo segun Tripadvisor. E mayor sitio web di opinionnan di biahe a desvela e siman aki su Best of the Best Traveler’s Choice Awards 2021. Cu 98% di su huespednan dunando 5-bubbel riba Tripadvisor, e huespednan di Bucuti & Tara ta encanta cu e hotel sumamente trankilo y romantico.

Pa di seis aña consecutivo, Tripadvisor tambe a nombra e adults-only resort como No. 1 Hotel pa Romanticismo den Caribe. Bucuti & Tara ta continua di ta e No. 1 Hotel na Aruba den e lista di Top 10 Hotelnan den Caribe.

“Nos ta increiblemente agradeci na e comunidad di Tripadvisor pa

e premionan di 2021 Traveler’s’ Choice Awards cu ta un

reconocimiento na e experencia vacacional di clase mundial cu nos

huespednan ta disfruta na Bucuti & Tara Beach Resort”, doño/CEO

Ewald Biemans ta conta. “Nos Bucuti Team ta haya maneranan

nobo tur dia pa sigui mehora e experiencia di nos huespednan.

Hayando scores asina halto pa tanto aña sigui ta un honor cu nos ta aprecia hopi y lo haci tur nos best pa continua di brinda.”

Perfectionadornan di un vakantie romantico

Ganadornan mundial ta inclui resorts na Australia, Maldives, Seychelles, Spaña y otro regionnan popular, cu Bucuti & Tara den e Top 10 pa nan abilidad pa perfectiona e vakantie di mas romantico y satisfactorio pa parehanan. E reviews riba Tripadvisor over di e resort ta destaca su servicio excelente, e beach cu santo blanco impresionante, e cuidado delicado di nan personal y e sublime ambiente trankilo.

Doño/CEO Ewald Biemans ta orguyosamente contesta cada Tripadvisor review – tur 7,207 te awe. E team di e resort ta tuma tur comentario hopi serio y, manera BIemans a comparti e siman aki cu un di e reviewers, “nos ta considera cada comentario y nos ta continuamente ahusta y cambia cu e speranza pa por supera tur expectativa di nos huespednan.”

Un vakantie sin remordemento cu un experiencia di biahe regenerativo

Cu mas hende biahando, e demanda pa biahenan regenerativo, locual kiermen biahenan cu ta laga un luga den mihor condicion cu ora e la wordo bishita, ta aumentando. Durante e tempo di inactividad induci door di e pandemia, e interes di consumidornan pa un biahe mas seguro y sostenibel cu ta proteha nos medio ambiente pa futuro generacionnan ta keda crece.

Bucuti & Tara su historia di amor pa su huespednan ta wordo transmiti cu su promesa pa nos planeta. E ta e prome y unico resort cu certificacion Carbon Neutral den Caribe y e ta sigui di ta e resort cu mas certificacionnan ecologico. Su compromiso y devocion na brinda e vakantie di mas seguro na su huespednan, e luga di trabou di mas seguro na su personal y su bendedornan, y e resort su rol activo den e cuido di comunidad, ta pone cu su huespednan ta bolbe cu gana, como e aumento den reservacionnan por demonstra.

Huespednan ta regresa na e resort su protocolnan contra COVID-19 di seguridad y salud cu ta grado-hospitalario y a wordo desaroya door di mediconan. E protocolnan ta diseña pa proteha huespednan y nos medio ambiente durante nan vakantie. Tambe nan ta regresa na Elements Restaurant su Buffet Autentico Arubano & Caribense nobo cu hopi local ta disfruta continuamente; un menu Vegano pa satisface e demanda creciente; y te asta un calendario nobo pa por experiencia e tortuganan cu ta pone nan neishi riba Eagle Beach.

Pa siña mas, bishita Bucuti.com.

Pa wak e potret nan adhunto, porfabor click riba e Dropbox folder aki.

Tocante Bucuti & Tara Beach Resort

Declara como e prome CarbonNeutral®/net zero hotel den Caribe na Augustus 2018, Bucuti & Tara Beach Resort ta un di e Top 10 Hotelnan pa Romantismo na Mundo (pa di 3 aña consecutivo), No. 1 Hotel den Caribe, No. 1 Hotel pa Romantismo den Caribe (pa 6 aña consecutivo) y No. 3 Hotel pa Servicio den Caribe. Aruba su principal boutique resort pa adulto so, ta wordo dirigi door di e hotelero y ambientalista renombra, Ewald Biemans, nombra door di Caribbean Journal como e 2017 Caribbean Hotelier of the Year. E resort ta situa alrededor di e santo blanco di Eagle Beach, locual ta e hogar pa tortuganan marino protehi y a nombra como un di e “Dream Beaches of the World.”

Bucuti, awo conoci como e Experiencia di Biahe di Mas Seguro y Saludabel danki na su protocolnan di seguridad hospitalario contra COVID 19 y Aruba su Health & Happiness Code seal, tin 104 guestrooms, suites and penthouses. E ta ofrece sunloungers y sombra pa cada huesped; infinity pool di awa fresco; spa; WiFi; y un iPad cu Skype complimentario pa uzo diario. Cuminda saludabel y premia por wordo disfruta na Elements (dilanti lama), Tara Lounge of cu private beach dining. Reserva exclusivamente pa su huespednan, e recientemente renoba SandBar ta ofrece cocktails di calidad halto y live-music hunto cu Caribe su prome Healthy Hour. E resort ta TAG Approved® como un LGBTQ-friendly hotel. Bucuti, un leader mundial pa turismo sostenibel, tin e proximo eco-certificacionnan: LEED Gold, Green Globe Platinum y Travelife Gold y a wordo nombra e Resort di Mas Sostenibel na Mundo na 2016 door di Green Globe.