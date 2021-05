Nicholas de Veer a gradua na Hargrave Military Academy

Posted in

ORANJESTAD, Aruba – 18 di mei 2021: Recientemente a tuma luga e ceremonia di graduacion di Nicholas de Veer, cu a finalisa scol militar na Merca. Ta trata di Hargrave MilitaryAcademy situa na Virginia. Nicholas ta yiu di e conoci RichardAlexander de Veer, kende pa hopi aña pa su envolvimento den maneho di Tropical Bottling Company y The Cinemas.

Riba e potret por aprecia tambe Daniela de Veer, e otro ruman muhe cu ta studiando medicina (pre-med) na Clark Universityna Massachusetts.

Hargrave Military Academy ta un scol militar conoci, situa den e ciudad Chatham, na Virginia. Nan ta afilia na Baptist General Association of Virginia enfatisando riba e balornan Cristian, cu ta enfoca riba un programa di preparacion militar y alabes di “college”. Na aña 2016 a nombra Hargrave Military Academycomo e scol nacional di caracter. E academia militar ta acredita pa Virginia Association of Independent Schools and nationallyby AdvancEd. E campus ta aparece den e registro nacional di luganan historico di Merca.

Nicholas de Veer ta nieto di Eduardo de Veer y ta sobrino di Eddie y Annie de Veer. Masha pabien!