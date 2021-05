Persecucion for di Kas Ariba te Brazil tras di un mucha muher joven coriendo auto sin number!

Posted in















Diadomingo durante patruya polisnan atento di distrito 4 (Santa Cruz) pasando den Kas Ariba a nota un auto sospechoso sin plachi number maneha pa un mucha muher joven, mesora polisnan a bay su tras y a dun’e señal pa para pero e mucha muher aki a ignora varios biaha e instruccion di polis pa e para. A start un persecucion for di Kas Ariba, Santa Cruz, Macuarima, Rooi Bosal, Kibaima, Balashi, Pos Chiquito, Yara, Savaneta, Rooi Koochi, Seroe Alejandro, Mabon, Brazil te dilanti e cas di e mama unda eynan polis a logra sak’e for di e auto pone plat abao y a detene dilanti di su mama cu tabata na cas e momentonan ey. E mama cu no tabata sa kiko ta pasando y wak su yiu muher deteni como un criminal a bira spanta y nervioso cual mester a solicita slachtofferhulp pa bini y papia cun’e. E vehiculo di transporte a presenta y a bay cu e mucha muher aki. Mientras un rato despues takelwagen a bin confisca e vehiculo aki. Lo tabata mas inteligente pa e a para di biaha y haya su boet suave pero awor e boet ta hopi mas pisa, su nomber mancha y sin e auto toch. Ela expone su mes y otronan riba caminda den peliger.