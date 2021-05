Lus misterioso cerca di costa pariba di K.I.A. a pone polisnan tira un control riguroso

Posted in

























Diabierna madruga durante patruya polisnan di distrito 4 (Sanicolas) a tuma nota di un lus straño cerca di costa pariba di K.I.A., mesora a a pidi refuerso di mas patruya pa un mihor control. Na dado momento e lus a bira paga y a desaparece. Polis a keda tira un control na henter e costa pariba te mainta. Durante nan control a descubri hendenan campando, e personanan aki a declara cu nan tabata drumi y no sa nada di e lus ni movecionnan riba lama cerca di e costa. Polis a bisa nan cu nan mester ruim-op y bandona e sitio pasobra bo mester tin un permiso pa campa. Despues a sigui controla y no a descubri nada particular.