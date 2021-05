Accidente hit and run na Seroe Blanco, auto a bay tras di un cu tabata birando mand’e bay dal tras di un otro.

Posted in















Diahuebs anochi a drenta informe di un accidente hit and run na Seroe Blanco, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a a bin compronde cu aki lo ta trata di un accidente unda un Toyota Yaris color oro cual a bandona e sitio caba no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di e auto su dilanti cu a bay bira pa parkeer y e Yaris a sigui core bay mientras e auto cu ela dal a bay dal tras di otro auto staciona. E helicopter cual tabata den laira e momentonan ey a sigui tras di e mancha di azeta y a logra wak cu esaki ta yega te na Canoastraat pero no a localisa e vehiculo. E auto ey ta usando e nummerplaat di un otro auto identico cu e mesun number di nummerplaat.