PROME MINISTER A REPASA RAPPORT FORENSICO CONDUCI RIBA RDA

A accentua tantisimo actonan irregular cu a tuma luga





Diamars 11 di mei, Prome Minister Evelyn Wever- Croes a atende reunion den Parlamento pa trata e rapport forensicoconduci riba Refineria di Aruba (RdA). Den e introduccionProme Minister a accentua algun punto di importancia di e rapport manera investigacion riba gastonan di RdA, investigacion riba e cuentanan di banco y envolvimento di ex Ministernan Mike de Meza y Richard Arends, den actonanirregular den RdA.

Ya ta algun tempo cu a entrega e rapportnan di Forensic Services Caribbean (FSC) riba kico a pasa den e refineria y tambe e parti di IT. Caminda cu por a mira cu net prome cu mester a entrega e computernan pa investigacion forensicotuma luga, a delete e files riba e computer.

E investigacion a wordo haci y rapport a wordo traha a base di peticion di Parlamento, pa por haya un mas mihor bista di kicoa sosode den e compania.

Premier Wever – Croes a splica cu e rapport a tuma su tempo pa diferente motibo, entre otro e pandemia, e magnitud/intensidad di e investigacion sin ricibi cooperaciondi esnan envolvi y responsabel, cu no kier a duna nan punto di bista cual ta sumamente necesario (hoor en wederhoor). Esey a wordo haci cu Parlamentario Richard Arends cu e tempo eytabata director di e compania cu no a duna su reaccion. Sr. Arends a tuma 8 luna pa e duna su prome reaccion y despuesapenas dia 22 di februari el a duna su di dos reaccion. Despuesdi esey e rapport a wordo finalisa den un luna.

E compania RdA den apenas 16 luna a gasta 21 miyon florin sin cu e compania di pueblo a keda cu algo di dje. Den e rapport por lesa con tur e placa a bai na nan mes, nan mesuncompanianan, y na consultants amigo di ex ministernan. No tin ningun contract, no tin recibo, no a specifica trabounanhasi. Prome Minister a finalisa e reunion den Parlamentodunando e compromiso cu algo asina no mag di pasa nuncamas, y pesey a bin cu un codigo di “Corporate Goverance” nobo.