Webinarnan organisa door di IDEA cu colaboracion di Fantastic Garden Aruba y ActionCOACH Aruba.

ORANJESTAD – Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria (DEACI) mediante su unit di Iniciativa pa Desaroyo di Empresa Arubano (IDEA) a organisa dos webinar den luna di april conhuntamente cu Fantastic Garden Aruba y ActionCOACH.

Dia 21 april, IDEA a organisa un webinar pa tur esnan cu ta desea un oportunidad den hasi negoshi den e ramo di Flor, den forma di areglo pa regaldo of den forma di bouquet. E webinar aki a wordo presenta door di sra. Marylaine Croes, Store Manager di Fantastic Garden Aruba. Sra. Croes tin un estudio di Bachelor’s Degree den Plant Science. Sra. Croes a splika den un manera hopi creativo e diferente tipo di flornan cu por planta na Aruba, tambe cu ta bay bon cu nos clima y cu por uza nan pa traha bouquet di flor y cu por haci otro areglo special pa benta pa regaldo, con pa cuida nan y tambe e vitaminanan necesario pa nan crece bunita y colorido.

Dia 30 april ultimo, IDEA conhuntamente cu ActionCOACH Aruba, a organisa e segundo webinar di Women Entrepreneurship cu un grupo femenino a organisa. E prome webinar a tuma lugar den luna di maart, como cu esaki tawata e luna cu a celebra e Dia Internacional di Hende Muher. E segundo webinar aki a hiba e titulo di “From Entrepreneur to Entrepreneurship”. Den e presentacion aki, sr. Dave Martinus, Certified Business Coach, a elabora primeramente riba e ‘Big Five’ caracteristanan di un personalidad, tambe e caracteristanan di un personalidad empresarial y e conocimiento empresarial, caracteristanan personal pa ta un empresario unico, e proceso empresarial, e diferencia den e definicion di empresarial y di ta un empresario y kiko ta e caracteristicanan di un empresario.

Den siguiente lunanan, IDEA lo sigui organisa un serie di webinar pa Women Entrepreneurship (WE). Ambos webinar aki a tuma luga via e plataforma digital di Google Meet y ZOOM y a haya un participacion di en total 21 persona. IDEA ta sumamente contento cu e contenido di e webinarnan y tambe di e bon comentarionan ricibi di su participantenan na final di amboswebinar y via email. Ambos webinar tawata sigur hopi creativo y informativo y cu preguntanan di parti di e participantenan y un tremendo presentacion di parti di sra. Marylaine Croes y sr. Dave Martinus.