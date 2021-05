Diahuebs mainta a drenta informe di un kiebro na Ruiz Take Away na Tanki Leendert. Mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu desconosidonan lo a kibra horta den Ruiz Take Away. Polis a tuma datos di e susedido aki y a confisca un bicicleta laga atras. Un camara di seguridad a capta tur su movecion cla cla!