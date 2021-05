Posted in





Diamars atardi a drenta informe di cu lo tin un pareha ta pleitando na Byronstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu ya nan no tabata pleitando mas y cu e dama no tin golpi riba dje y no kier entrega keho y e homber cual si tabata tin rasca di huña riba su curpa pero tampoco kier entrega keho. Polis a papia cu ambos y a sigui nan patruya.