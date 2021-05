GOBIERNO TA FLEXIBILISA MEDIDANAN DI COVID

Den transcurso di e ultimo siman por a mira cu e desaroyonan di Covid ta bayendo den bon direccion, danki na comportacion di cada ciudadano. E cifranan te cu 9 di mei 2021 ta indica 96 caso activo. Esaki ta dos dia consecutivo cu e casonan activo ta bou di 100. Tin 9 persona den hospital di cual 3 ta den cuido intensivo, cu ta ser considera un situacion normal. Ademas, te cu e fecha menciona, tin 55.700 persona cu a vacuna cual ta 56%. E meta di Gobierno ta 85%, pues mas cu mita di e cantidad ta vacuna.

Prome Minister Evelyn Wever – Croes a anuncia den Rueda di Prensa di Gobierno dialuna mainta, considerando cu e cantidad di casonan activo a baha drasticamente, e situacion na hospital ta bou control, hospital por continua cu servicionan regular y e hecho cu tin riba 50% di poblacion total vacuna, c risis team a yega na e conclusion cu ta momento pa flexbilisa e medidanan.

Despues cu Gobierno a evalua tur e argumentonan, circumstancianan y criterianan y segun e plan strategico cu tin pa combati e crisis ta indica, ta drentando codigo geel y pues ta permiti e siguiente flexibilisacionnan:- Toque de Queda ta bira 12or AM – 4:30 AM- Orario di cierre ta hala pa 11or PM- Ta elimina Samenscholingsverbod – Restaurantnan: cantidad di personanan na mesa: 8 paden y 10 pafo- Encuentronan social por tuma luga: Maximo 30 paden si tin e espacio y 60 pafo si tin espacio (manteniendo regla di distanciamiento social y tapaboca)- Bishitanan na cas tambe ta bira posible, pero cada ciudadano ta esun cu ta dicidi ken ta laga drenta, si of no. Mester tene na cuenta cu tin 96 caso activo cual kiermen cu e virus tey ainda. – Deporte organisa via ASU, COA y IBisa ta permiti, Paden sin publico y pafo cu publico max 60 persona- Contact Sport pa esnan bou 18 aña por tuma luga- Musiconan: max 5 persona riba escenario, bailamento no ta permiti- Entiero: max 60 persona- Actividadnan politico: mester bay via Bureau Rampen Bestrijding pa permiso.

“Den cualkier circumstancia e ta importante pa cada persona ta responsibel pa tin nan tapaboca y mantene distancia. Si e cifranan sigui baha, cantidad di personanan vacuna sigui subi y e situacion na hospital keda bou di control, e ora ey por sigui flexibilisa medida. Si contrario tuma luga, lo bolbe escala e medidanan, cual no ta e direccion cu kier bay aden. E ta den man di cada ciudadano pa percura cu ta cuida nan mes y nan sernan keri. Hunto a sacrifica hopi desde maart 2020. No ban benta tur esaki afo awor. A pesar cu e situacion actual ta duna pa flexibilisa medidanan, ban hunto demostra responsabilidad y madures”, Prome Minister Evelyn Wever Croes a enfatisa.’