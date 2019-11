Rocco Tjon: Prome Minister E. Wever-Croes semper a pone tur documento na disposicion di Parlamento.

Posted in

Ora haci un analisis di e keho entrega door di Fundacion di AVP contra prome minister ta obvio cu tin un meta politico su tras. Ta incomprendibel cu AVP, lidera pa Mike Eman no tin bienestar di pais Aruba na pecho. Si e caso aki tawata serio di berdad nos por pensa cu ta e ex-Minister di Husticia of Robert Candelaria lo a haci entrega di e denuncia. Pero como cu ta algo netamente pa probecho politico di AVP Mike Eman a opta pa no haci esaki.

TRANSPARENCIA DURANTE REUNION DEN PARLAMENTO

Semper den reunionnan den Parlamento, ora a trata presupuesto pero tambe e companianan estatal, prome Minister E. Wever-Croes a pone tur documento na disposicion di Parlamento. Semper a contesta tambe tur pregunta haci door di tur fraccion.

CARTA DI MINISTER PRESIDENT NA COMPANIANAN ESTATAL

Tur compania estatal a manda un carta pa prome minister den cual nan ta refuta e ponencianan haci door di AVP. Nan ta garantisa cu prome minister no ta mete den ehecucion di nan maneho. Na mes momento nan ta accentua cu prome minister a delinea maneho di gabinete pa nan no traha solamente cu un compania of bufete.

Pesey por wak tambe den e carta di e companianan estatal cu nan ta traha cu diferente bufete y companianan. Esaki no tawata e caso den pasado, caminda Mike Eman a duna un bufete so 5.4 miyon florin.

PA CONCLUI

Prome Minister a entrega un keho na Ministerio Publico pa “denuncia falso” contra su persona. Y a substancia esaki cu tur documento.

Nos ta lamenta e proceder di Mike Eman cu den su desesperacion kier crea disturbio pa perhudica pais Aruba. Actonan aki ta hopi serio pasobea bo ta crea intrankilidad y desbalansa pa Aruba como pais. Y esaki por afecta su economia y seguridad. Despues cu Mike Eman a masacra nos finansas publico, pa cual e a haya un Koninklijk Besluit pa mal gobernacion na 2014, nos ta kere ta tempo pa e madura.