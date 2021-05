Wardacosta ta informa tocante uso di harpoen y ‘gedoogbeleid’

Pa medio di e comunicado aki Wardacosta kier tuma e oportunidad pa concientisa pueblo di Aruba y particularmente usarionan di lama, riba leynan vigente ariba uso di harpoen.

Na november 2020 Gobierno di Aruba a introduci un asina yama ‘gedoogbeleid’ cual ta haci e uso di un harpoen den lama legal. Sinembargo esaki ta mara na diferente condicion cu e usario mester tene su mes na dje. Un suplica ta bai pa e usuarionan studia e condicionnan aki bon pa por compronde kiko ta permiti ora ta pisca ku harpoen. Den caso cu un di e condicionnan aki wordo viola, e ‘gedoogbeleid’ lo no ta na vigor mas y e ambtenaar di Wardacosta of Polis por actua a base di e ley existente (landsbesluit verboden onderwaterjachtmiddelen).

Wardacosta kier a pone enfasis cu den e zonanan corra manera indica riba e mapa athunto no ta permiti pa tira pisca y tampoco no ta permiti pa ta den posesion di un harpoen. Unico excepcion pa posesion di harpoen den areanan corra ta si e harpoen ta poni den un boto pa asina por sali pa bai den areanan permiti of drenta bek. Un persona no por sali for di canto di lama y landa cu su harpoen den man pa asina e bai den e area cu ta permiti, vise versa tampoko no ta permiti. Pues cu otro palabra no por pasa landa den area prohibi cu harpoen den man pa yega tera.

Wardacosta ta tuma nota cu ainda tiramento di pisca ta tuma lugar sin cu tin un permiso pa esaki. Den diferente ocacion Wardacosta a actua debidamente riba esaki tambe. Piscadonan ku ke haya un permiso pa pisca ku harpoen por bishita Sta. Rosa pa risibi tur informacion tocante un permiso. Wardacosta ta informa ku personanan cu ta mantene nan mes debidamente na tur e reglanan manera stipula den e ‘gedoogbeleid’ lo no haya nan mes den un situacion unda cu autoridat lo mester actua contra nan.

