OM studiando rapport RDA/OM bestudeert rapport RDA

Recientemente Ministerio Publico a haya un raport di Forensic Services Caribbean pa medio di e Conseho di Comisarionan di RDA (Refineria di Aruba NV).

E raport a wordo traha riba peticion di e Conseho di Comisarionan relaciona cu preguntanan tocante e legitimidad di gastonan door of na nomber di e directiva di RDA y a wordoofrece tambe na Parlamento di Aruba na fin di april.

OM lo studia e raport y lo dicidi si ta trata di hechonancastigable y ken lo por wordo marca como sospechoso. Expectativa ta cu lo tuma tempo prome cu bin claridad ribaesaki.

OM bestudeert rapport RDA

Onlangs werd door tussenkomst van de Raad van Commissarissen van de Refineria di Aruba NV. (RDA) door het Openbaar Ministerie (OM) een rapport ontvangen van ForensicServices Caribbean.

Het rapport is op verzoek van de Raad van Commissarissen opgemaakt naar aanleiding van diverse vragen over de rechtmatigheid van diverse uitgaven door of namens de directie van RDA en is eind april eveneens aan de Staten van Aruba aangeboden.

Het OM zal het rapport bestuderen en beslissen of er sprake is van strafbare feiten en wie daarvoor als verdachte kan worden aangemerkt. De verwachting is dat het enige tijd gaat duren voordat dit duidelijk is.